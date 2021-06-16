Ryan Babel'den PSV eşleşmesi yorumu: İyi bir takım, zorlu bir maç olacak

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenman öncesinde Ryan Babel, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik adamın henüz belli olmadığına değinen Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzde önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

‘Çok fazla istekleri var’

Ülkesinin takımı olan PSV Eindhoven'i (Philips Sport Vereniging) değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

‘Genç oyuncuları çok fazla, iyi hazırlanmamız gerekiyor’

Ryan Babel, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili, "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Ajax ve Liverpool formalarıyla PSV'ye karşı iyi maçlar oynadığının hatırlatılması üzerine Babel, "PSV maçlarında güzel anılarım var. Ancak bunlar uzun zaman önce yaşandı. Şimdi farklı bir zamandayız. Şimdiye odaklanmamız lazım. Önümüzde hazırlanmak için birkaç haftamız var" değerlendirmesinde bulundu.

Babel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum. Orada oynayan Galatasaraylı takım arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp kendilerini göstermeli. Kendilerine bol şans diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.