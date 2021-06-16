Rusya, Finlandiya'yı tek golle mağlup etti

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, St. Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Rusya, 45+2'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Mirançuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda skor tabelası değişmedi ve müsabaka, Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Rusya, puanını 3'e çıkardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya ise 3 puanda kaldı.
🇷🇺 Russia celebrate their first win at a EURO since 2012 opener 👏#EURO2020 pic.twitter.com/Kr3eRo1WI9— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021
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