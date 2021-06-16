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    Şenol Güneş

    Kaybedilen Galler maçının ardından Şenol Güneş: Oldukça olumsuz bir duruma düştük

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    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Galler maçının ardından yaptığı açıklamada gruptan çıkma şanslarının zorlaştığını söyledi.

    Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler’e 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada “Baya olumsuz bir duruma düştük. Burada kazansak ya da berabere kalsak iyi olurdu. Galler’i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Olumsuz bir durum var. Diğer maçlara bakmak gerek ama zor bir durumda görüyoruz kendimizi” dedi.

    Oyunu da değerlendiren Şenol Güneş, şunları söyledi:

    “İki maçta sıfır puanla çıkıyoruz. Bu bizim için hiç iyi değil. Büyük hayallerle geldik. Hem oyun hem de sonuç olarak farklı şeyle bekliyoruz. Kötü başladık. Sonra toparlanıp oyuna ortak olduk. Pozisyonlar bulmaya başladık. Ancak beklemediğimiz bir anda golü yedik. Bu biraz oyunumuzu etkiledi. İkinci yarıda da oyuna ortak olarak başladık. Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı büyütünce rakibe de oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha iyi neticeyle ayrılabilirdik buradan. Üzgünüz.”

    Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında “Takımın üstünde bir ağırlık var” diyen Şenol Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor. Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Mesela rakibin dikkati, oyunu soğutması, az sayıda oyuncuyla çıkarken bile oyunu bizim sahaya yığması tecrübe… Pas yaparak oyunu tutmasalar bile bizim sahaya 2-3 oyuncuyla gelip oyunu tutmaya çalıştılar. Futbolcular saha içinde kendilerine verilen görevlerden sorumlular. Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Skor iyi değilse sorumlu benim.”

    Kadro tercihi ile ilgili yöneltilen soruya ise Şenol Güneş, şu cevabı verdi:

    “Merih de Kağan da Çağlar da bizim için iyi oyuncu… Ozan Kabak da düzeldi ama oynamıyor. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı. Aldığımız oyuncuların bizim antrenmanda gösterdiği performanslar da önemli… Maç kötü bittiğinde herkesi değiştirebilirsiniz. Biz Okay’dan ve Ozan Tufan’dan daha iyi bir oyun bekliyorduk. Geriden topu aldığımızda basit çıkması önemliydi. Ozan Kabak’ı oynatsaydık pası iyi yapsaydık doğru… Ama bunları tartışamayız. Takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan Tufan’dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı ve onları değiştirdim. Ozan Kabak’ı da oynatabilirdim. Merih daha hazır. Takımın mağlubiyetinin nedeni bir oyuncuya bağlı değil. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz.”
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