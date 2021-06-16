Ekrem İmamoğlu: A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye'nin Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup olması sonrası Twitter'dan bir paylaşım gerçekleştirdi. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. NOKTA."
Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. NOKTA— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2021
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