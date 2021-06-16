Ekrem İmamoğlu: A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenilmesi sonrası 'A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum' şeklinde bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye'nin Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup olması sonrası Twitter'dan bir paylaşım gerçekleştirdi. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. NOKTA."

Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. NOKTA — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2021

​