Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e de mağlup olmasının ardından şarkıcı Kıraç, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" paylaşımını yaptı.

Kıraç 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın yenilgisi ile ilgili özür dilediği bir paylaşım yaptı. Kıraç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."

Özür diliyorum!

Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum.

Neden “Milli” takıma milli duyguları öne çıkaran, mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden “marş” yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden. — KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 16, 2021

Türk Milli Takımı için 'Haydi' şarkısını besteleyen Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmıştı.