TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle: