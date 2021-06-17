Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı

Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran O'Connor, "Büyük bir duygu karmaşası içinde bu cümleleri yazıyorum. Bugün, 11 yıllık profesyonel yüzme kariyerime sağlık gerekçesiyle son vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre bireysel karışıkta gümüş madalya kazanan O'Connor, henüz 16 yaşında teşhisi konan mide rahatsızlığı 'ülseratif kolit'in ilerlemesi nedeniyle bu yönde karar almak zorunda kaldığını ve Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağı için çok üzgün olduğunu vurguladı.

It’s been a massive rollercoaster of emotions writing this.

Today, after 11 wonderful years in the sport, I am announcing my retirement from competitive swimming.



❤️ 1/2 pic.twitter.com/ccqL6rpeqO — Siobhan-M O'Connor (@SiobhanMOConnor) June 16, 2021

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