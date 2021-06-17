Ronaldo ve Pogba'nın ardından Locatelli de şişe kaldırdı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız Paul Pogba'nın basın toplantılarında masadaki sponsorlu içecekleri kaldırmalarının ardından İtalyan Manuel Locatelli'den de aynı hareket geldi. Locatelli, Coca-Cola şişelerini kaldırarak masasına su şişesi koydu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yenerek son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Maçta iki gol atarak yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında da dikkat çeken bir harekete imza attı.

İtalyan futbolcu, ilk olarak Ronaldo ve ardından Pogba'nın yaptığı gibi, masada duran Coca-Cola şişelerini kameranın göremeyeceği bir yere kaldırarak yerine su koydu.

Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point 😂😂 pic.twitter.com/gK5wCKGM1v — Abduł (@Abdul999_) June 16, 2021

Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi​

Son şampiyon Portekiz’in Euro 2020’deki ilk maçında Macaristan’a iki gol atarak 3-0’lık galibiyeti getiren Ronaldo, turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde ederken, basın toplantısında iki Coca-Cola şişesini önünden kaldırıp "Su için" demişti. Ronaldo'nun bu hareketinin ardından Coca- Cola toplamda 4 milyar dolarlık değer kaybına uğramıştı.

Pogba da bira şişesini kaldırdı

Ronaldo’nun başlattığı bu akıma daha sonra Fransa milli takımının yıldızı Paul Pogba da dahil olmuştu. Pogba, Almanya’yı 1-0’la geçtikleri grup maçından sonraki basın toplantısında, turnuvanın bir diğer resmi sponsoru olan bira markası Heineken’in masada duran şişelerini önünden kaldırmıştı. Pogba, Coca-Cola şişelerine ise dokunmamıştı.