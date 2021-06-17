Nadal bu yıl Wimbledon ve Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak

Katıldığı son Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta (Fransa Açık), toprak korttaki namına rağmen Sırp raket Novak Djokovic'e yarı finalde elenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan gelecek müsabakalarla ilgili açıklama var.

Nadal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki Grand Slam turnuvası Wimbledon ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda katılmama kararı aldığını duyurdu. Bunun kolay alınmış bir karar olmadığının altını çizen Nadal, 'bedenini dinleyip ekibiyle bu konuyu görüştükten sonra' doğru bir seçim yaptığını anladığını söyledi.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

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