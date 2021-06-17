İtalyan kaleci Buffon, Parma ile anlaştı

43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un kulübü Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek.
2023 yılında aktif futbol hayatını sonlandırmaya planlayan emektar file bekçisi, önümüzdeki sezonu futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi takımlarından Parma'da geçirecek.
1995-2001 yılları arasında forma giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar Juventus'ta oynamış, 2018-19 sezonundaki Paris Saint-Germain deneyiminden sonra yeniden siyah-beyazlı kulübe dönmüştü.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 654 maça çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutan Buffon, Juventus formasıyla 10 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 6 İtalya Süper Kupası kazandı.
Buffon, 176 kez sahaya çıktığı İtalya Milli Takımı'nda da 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.
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