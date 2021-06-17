Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Sergen Yalçın'dan tazminat kararı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile son kez görüşüp 16 milyon TL karşılığında Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, kulübü zor durumda bırakmamak adına tazminat maddesi istemediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

Sabah'ın aktardığına göre, yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşındaki Hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, dün tatil yaptığı Çeşme'den Bakü'ye giderek A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçını tribünden izledi.