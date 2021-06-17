Rusya Teknik Direktörü Çerçesov, Finlandiya karşılaşması öncesi basın toplantısında kola içti.
Ronaldo kameranın önünden çekmişti: Rusya Teknik Direktörü basın toplantısında kola içti https://t.co/EMeHUq86vv pic.twitter.com/GKDs5yYRez— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2021
Çerçesov'un bu hareketi sonrası hakkında 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu'na yönelik yorumlar yapıldı.
Ne olmuştu?
Ronaldo'dan sonra Fransız orta saha Paul Pogba da önündeki bira şişesini kaldırıp, üstü kapalı bir mesaj vermişti.
İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de basın toplantısında önündeki kola şişesini kaldırmıştı.
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