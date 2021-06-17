Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un basın toplantısı sırasında masada bulunan kolayı içmesine, 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Rusya Teknik Direktörü Çerçesov, Finlandiya karşılaşması öncesi basın toplantısında kola içti.

Ronaldo kameranın önünden çekmişti: Rusya Teknik Direktörü basın toplantısında kola içti https://t.co/EMeHUq86vv pic.twitter.com/GKDs5yYRez — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2021

​Çerçesov'un bu hareketi sonrası hakkında 'kola firmasına destek olmak istediği' ve 'Ronaldo'ya meydan okuduğu'na yönelik yorumlar yapıldı.

Ne olmuştu?

Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında kola şişesini önünden kaldırıp 'su için' diye mesaj vermesi gündem olmuştu.

Ronaldo'dan sonra Fransız orta saha Paul Pogba da önündeki bira şişesini kaldırıp, üstü kapalı bir mesaj vermişti.

İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de basın toplantısında önündeki kola şişesini kaldırmıştı.