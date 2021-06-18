Galatasaray Başkanı Cengiz: Bugün itibarıyla FFP'den çıkış yaptık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.
Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:
- "Geldiğimizden beri FFP ile uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık ama kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Arkasından CAS'a gitti dava. Orada da kazandık. Satmadan alamama kuralı bizi çok sınırladı. Bize eleştiride bulundular, onlara da hak veriyorum.
- Şimdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar."
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