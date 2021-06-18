Japonya hükümetine 'seyircisiz olimpiyat' çağrısı

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 Heyet Danışmanı Başkanı Omi Şigeru, başkent Tokyo’da hükümete olimpiyatlar konusunda yaptıkları öneriler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 23 Temmuz’da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz düzenlenmesinin makul olduğuna işaret eden Omi, bu yöntemin Kovid-19’un yayılma riskini azaltmanın en etkin yolu olacağını belirtti.

Omi, olimpiyatları organize eden yetkililere riski azaltacak yöntemleri düşünme, güçlü önlemleri temin eden senaryoları belirleme ve kararlarını bir an önce kamuoyuna açıklamaları tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca ülkede Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Takaji Wakita dahil 26 uzman, hükümet ve organizasyon ekibiyle olimpiyatların Kovid-19 salgının yeni bir dalgayı tetikleyebileceğine dair endişelerini paylaştı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko da olimpiyatın seyircilere açık olması konusunda uzmanların görüşleriyle benzer düşündüklerini ve uzmanların tavsiyeleriyle birlikte seyircilerin tribünlerde güvenli bir şekilde bulunmasına izin veren yollar üzerinde çalışacaklarını aktardı.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül'de yapılacak.