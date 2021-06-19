Türk güreşçiler Bulgaristan'da birer gümüş ve bronz madalya daha kazandı

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler 2 madalya daha kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kızlarda 53 kiloda Tuba Demir finalde Rus rakibi Natalya Hramenkova'ya yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Kızlarda 61 kiloda Büşra Efe ise üçüncülük maçında Macaristan'dan Viktorya Borsos'u yenerek bronz madalya elde etti.

Kızlarda toplamda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa 4.'sü oldu.

Daha önce serbest stilde de 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyonundaki madalya sayısı da 7'ye yükseldi.