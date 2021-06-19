Mustafa Sandal: Milli Takım şarkısı için ücret almadım

Mustafa Sandal, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na hazırladıkları şarkı için ücret almadığını açıkladı. Sandal, "Bu milli bir görevdir" dedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk oldu. Sandal, Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırladıkları şarkı için "Gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya" dedi.

"Bir kere ben milli sporcuyum. Milli Takım ile milli duyguyla olan ilişkim sahada performans gösterdiğimden gelir. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım beni aradı. 'Hemen federasyonda görüşmemiz lazım' dedi. Ben de o ara reklam çekimlerindeydim. Ertesi gün gittim" ifadesini kullanan Sandal, şöyle devam etti:

"Şenol Hoca, bana 'Sen bana uğurlu gelmiştin' dedi. Benim de hoşuma gitti. Milli olan bir duyguyu nasıl görmezden geleyim? Ben ordan çıkarken, Şenol Hoca'nın fotoğrafını gördüm, orada 'Biz' yazıyordu... Ben de, ben değil, biz olabilecek bir şey yapmak istedim.

'Yüreğimizi koyarak ortaya bir şey çıkardık'

Sonra şarkıyı bitirdik. Klibi bitirdik. Hayatımda gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya. Bu işten kesinlikle ücret almadım. Diğer sanatçılar da almadı. 'Bu milli bir görevdir' dedik. Yüreğimizi koyarak ortaya bir şey çıkardık."

Mustafa Sandal'ın A Milli Takım için yaptığı şarkı yayınlandı https://t.co/J69EuJgGwt pic.twitter.com/boZ9Pvd8Ki — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 9, 2021

​