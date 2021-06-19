Galatasaray'da başkanlık seçimi sona erdi: Fatih Terim oy kullanmaya gelmedi

Galatasaray'da başkanlık için Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarıştı. Galatasaray ile sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim ise oy kullanmaya gelmedi. Seçimli genel kurulda 4731 üyenin oy kullandığı açıklandı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz dönemi bugün sona erdi. 3.5 yıldır sarı-kırmızılı kulübü yöneten Başkan Cengiz ve yönetiminin görev süresi bitti. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erdi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 aday bulunuyor. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için yarıştı. Galatasaray'da seçimli genel kurulda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi başladı.

Başkan adayları oylarını verdi

A Spor'un haberine göre,de oylarını kullandı.

Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi.

Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Seçimli Olağan Genel Kurul'a katılım sağlamadı.

4731 kişi oy kullandı

Öte yandan, seçimlerde 4731 üye oy kullandı.

'Galatasaray için mücadeleye devam edeceğim'

"Galatasaray için mücadeleye devam. Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu."