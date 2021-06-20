Kayıt
02:23 20 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu.

    Galatasaray Başkanlığına seçilen Burak Elmas: Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi

    © AA / Mehmet Murat Önel
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1044773909_0:46:1200:721_1200x675_80_0_0_cac9cc97e758030cabbae1a32201be1c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106201044773939-galatasaray-baskanligina-secilenburakelmas-bugun-biz-kazanmis-olabiliriz-ama-galatasarayda-kimse/

    Galatasaray Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda rakiplerini geçerek başkan seçilen Burak Elmas ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

    Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ve Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'ın başa baş bir şekilde geçen seçimde sonuçların açıklanmasının ardından Elmas ve ekibi zaferlerini kutladı.

    Seçim sonucunun duyurulmasının ardından kürsüye önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çıktı. Hamamcıoğlu, seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu seçim, Galatasaray'da yeni başlayacak bir kucaklaşma ve kardeşliğin sembolü olacak. Centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik. Bunda herkesin payı var." dedi.

    Daha sonra kürsüye gelen Burak Elmas, "Bütün üyelerimize bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Başkan adayları İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarından tezi yok birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız." diye konuştu.

    Konuşmasının ardından sevincini ekibiyle paylaşan Elmas, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu." diyen Elmas, "Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer adaylar ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak Galatasaraylılar olarak birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

    Teknik direktör Fatih Terim ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine yeni başkan Burak Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz ve ailemize verdiğimiz sözlerin gereklerini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

    Elmas, seçimin heyecanlı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

    "Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına ve değerlerine uygun davranışlarla bir seçimi sonuçlandırdık. Seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendimizi ve ekibimizi tanıtan bir seçim süreci geçirdik. Kimse hakkında bir şey söylememeye dikkat ettik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanma bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."

    Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Elmas, "Taraftarlarımıza bize gösterdikleri ilgiden ve ettikleri duadan dolayı teşekkür ederim. Bu ilgi omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirdiği sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı." ifadelerini kullandı.

    Seçimin son anlarını yarıştığı Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte takip etmesi sorulan Burak Elmas, "Galatasaray için normal bir görüntü. Son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir. Galatasaray budur. El ele kol kola herkes birbirini tebrik eder. Ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Normali yaptık. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini göstermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

    Burak Elmas'ın kayınpederi ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel ve demokratik bir yarış oldu. Galatasaray kazandı. Galatasaray her zaman kazanır. Tebrik ederim. Artık yeni ufuklara bakacağız." ifadelerini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet