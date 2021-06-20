Yıldız forvet, Copa América'yı eleştirdi, ceza aldı: Bütün derdiniz para, oyuncuların hayatlarının hiç değeri yok mu?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL), Copa América'nın düzenlenmesini eleştirdiği gerekçesiyle Bolivya'nın forveti Marcelo Martins'e bir maç ceza verdi.

Bolivya Futbol Federasyonu 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Martins'in 20 bin dolar (yaklaşık 175 bin TL) para cezası aldığını da duyurdu.

Copa América 2021 ilk başta Arjantin ve Kolombiya'ya verilmişti. Sonrasında Kolombiya'daki iç karışıklık sebebiyle turnuvaya sadece Arjantin'in ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Ancak Arjantin, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle organizasyondan vazgeçmiş, CONMEBOL iki hafta kala turnuvayı Brezilya'ya vermişti.

Bu karara, Brezilya'nın ABD'nin ardından en fazla Kovid-19 ölümünün görüldüğü ülke olması sebebiyle tepki gösterilmişti.

Copa América 14 Haziran'da başlarken, Bolivya üç futbolcusunun Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Bu futbolculardan biri olan 34 yaşındaki Martins, turnuvanın ikinci günü Paraguay'a 3-1 yenildikleri maçta milli formayı giyemedi.

Yıldız santrafor aynı gün Instagram'dan şöyle bir mesaj paylaştı:

"Bütün bu yaşananlardan dolayı CONMEBOL'a teşekkür ediyorum. Bütün suç sizde. Bir kişi ölürse ne yapacaksınız? Bütün derdiniz para. Oyuncuların hayatlarının hiç değeri yok mu?"

Martins 16 Haziran'da paylaşımı kaldırıp özür diledi. Ancak bu hamle başının belaya girmesine engel olmadı.

Zira CONMEBOL, futbolcuya sadece para ve maç cezası vermekle kalmadı. Martins, kuralları tekrar ihlal ettiği takdirde bir yıl men cezası alabileceği konusunda uyarı aldı.

73 milli maçta 17 kez ağları sarsan Martins, Bolivya milli takımının kaptanlığını da üstleniyor.