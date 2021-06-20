Fatih Terim’den Elmas’a cevap: Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi

Galatasaray'ın 38'nci başkanı seçilen Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımı, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" paylaşımına teknik direktör Fatih Terim de, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" şeklinde cevap verdi.
Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi 💛❤️✈️ https://t.co/pWylzse5N5— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021
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