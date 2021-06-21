Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum."