FIFA'dan 'yeni ofsayt kuralı' hazırlığı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, hücum oyuncusuna avantaj sağlayacak yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Infantino, Türkiye ile ilgili de "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla takımınızı desteklemektir" dedi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye ile ilgili olarak "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha başka şeyler de olacak" diye konuştu.
CNN TÜRK'e açıklamalarda bulunan Infantino, ofsayt kuralını değiştirmeyi planladıklarını söyledi ve "Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok değişiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu golcülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avantaj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale getirecek" dedi.
'4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz'
Kadınlar futbolu ile ilgili de konuşan Gianni Infantino, şunları dile getirdi:
"Kadınlar futbolu FIFA ve dün için tabii ki çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 50'si kadın. Bu yüzden onlara özen göstermeliyiz. 2 yıl önce Fransa'da çok başarılı bir dünya kupası gerçekleştirdik. 1 milyarın üzerinde kişi televizyondan izledi şampiyonayı. Kadın futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek için ne yapabiliriz. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için kadınlar dünya kupasını 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz."
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