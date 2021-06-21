Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, yönetim anlayışını "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" sözleriyle ifade ederek, "Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Elmas, kulübün mali açıdan zor süreçten geçtiğini belirterek, "Kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım" diye konuştu.

Yöneticilik konusunda deneyimli olduğunu da belirten Elmas, "20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle: