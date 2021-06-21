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    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı

    © AA / Mehmet Murat Önel
    Spor
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    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Türk futbolunda 'yapısal sorunlar' olduğuna dikkat çekerek, "Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" dedi.

    Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, yönetim anlayışını "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" sözleriyle ifade ederek, "Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

    Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Elmas, kulübün mali açıdan zor süreçten geçtiğini belirterek, "Kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım" diye konuştu.

    Yöneticilik konusunda deneyimli olduğunu da belirten Elmas, "20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

    Elmas'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

    • Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.
    • Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.
    • Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.
    • Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.
    Etiketler:
    Futbol, Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Burak Elmas
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