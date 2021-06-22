Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın ile konuştum, yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacağını söyledi

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine, yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacağını söylediğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta yer almayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın BJK yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum!

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!! — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 21, 2021

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!

Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB’li bir futbol adamı olarak üzdü!

Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"