Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı

Galatasaray Kulübü’nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Böylelikle sarı-kırmızılı kulüpte Elmas dönemi resmen başladı.



Burak Elmas 1549 oy alarak Galatasaray başkanlık seçimlerini kazanarak kulübün yeni başkanı olmuştu.



Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Elmas, 'Bir sürü tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden tüm Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan sayın Eşref Hamamcıoğlu, sayın İbrahim Özdemir, sayın Yiğit Şardan, sayın Metin Öztürk ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu ama seçim bitti. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte başaracağız.' dedi.

📺 CANLI YAYIN | Mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda gerçekleştiriliyor 👇https://t.co/A4ImQIwA3m — Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 22, 2021

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