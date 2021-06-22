UEFA, Almanya - Macaristan maçında stadyumun gökkuşağı renklerinde aydınlatılmasını reddetti

Münih Belediye Başbakanı Dieter Reiter'den (SPD), Fransa maçında da gökkuşağı renginde kaptanlık pazubandı takan Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer'e UEFA'nın soruşturma başlatmasına ve Macaristan'da okullarda LGBTİ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasayı onaylanmasına tepki geldi.

Reiter, UEFA'ya 28 Haziran'da Münih'te oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Allianz Arena'nın LGBTİ'lerle dayanışma ve ayrımcılığı protesto amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması talebinde bulundu.

"UEFA, tüzüğü ile siyasi ve dini açıdan tarafsız bir organizasyondur" açıklaması yapan UEFA ise söz konusu talebin siyasi bağlamı olduğunu ve bu yüzden Reiter'in talebini reddettiklerini açıkladı.

Kurumun, ırkçılık, homofobi, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduğu belirtilen açıklamada, ışıklandırma talebinin ileriki tarihlerde başka maçlar için gerçekleştirilebileceği belirtildi.

UEFA have rejected a request from Munich to have the Allianz Arena lit up in rainbow colours for the Germany-Hungary match. 🏳️‍🌈



"Given the political context of this request - UEFA must refuse." pic.twitter.com/xwszzmKe79 — EUROs Tweet (@Football__Tweet) June 22, 2021

​Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó de talebe karşı çıkarak "Sporla siyaseti karıştırmak son derece zararlı ve tehlikelidir" açıklaması yaptı.

Bundesliga takımından rest

Tallebinin reddinin ardından Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’un Başkanı Axel Hellmann'dan UEFA'ya rest geldi. Hellmann, Almanya'da UEFA'nın yetki alanında bulunmayan Deutsche Bank Park stadyumunu maç günü gökkuşağı renginde aydınlatacaklarını açıkladı.

Hellman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Çarşamba günü Münih'te stadyumu gökkuşağıyla aydınlatamıyorsak biz de maç günü Franfurt’taki Deutsche Bank Park’ı gökkuşağıyla ışıklandıracağız" dedi.

Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga! Der Deutsche Bank Park schaltet zum Spiel gegen Ungarn den Regenbogen 🌈 an. Das Waldstadion bleibt bunt! #EURO2020 #GERHUN #Vielfalt #SGE #Eintracht — Axel Hellmann (@Hellmann1899) June 21, 2021

UEFA, Neuer soruşturmasını durdurdu

​2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2020) Almanya A Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, Fransa ve Portekiz'e karşı oynadıkları maçta gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandı takmıştı. Girişimi 'siyasi' olarak niteleyen UEFA soruşturma başlatmıştı. UEFA, gelen tepkilerin arından Neuer'in hareketinin 'iyi bir amaca' hizmet ettiği yönünde karar vererek soruşturmayı durdurduğunu açıkladı.

Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für „good cause“ bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 20, 2021

Macaristan'daki eşcinsellik karşıtı tasarı

Eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macaristan parlamentosu geçen hafta okullarda LGBTİ+ üzerine eğitim verilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı.

Okullarda eşcinsellik ya da cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili bilgi ve eğitim verilmemesini engelleyen tasarı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin çoğunluğu ve aşırı sağcı parti Jobbik'in oylarıyla yasa geçti.

Yeni yasa çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanmasını içeriyor. Söz konusu yasayla birlikte hedef kitlesinin 18 yaş ve altı olduğu tespit edilen şirket ve büyük organizasyonlar, LGBTİ+'ye destek konulu kampanyalar da düzenleyemeyecek.