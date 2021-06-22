Ahmet Nur Çebi'den istifa açıklaması

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki görevini bırakacağını açıkladı.

Çebi, yaptığı açıklamada, "İsifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" dedi.