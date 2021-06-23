Olimpiyat şampiyonu Çinli yüzücü Sun Yang, doping cezası nedeniyle Tokyo 2020'de yok

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, doping gerekçesiyle spordan 8 yıl men cezası bulunan 29 yaşındaki Çinli yüzücü Sun Yang'ın ceza süresinin 4 yıl 3 aya düşürüldüğü belirtildi.
Ceza süresi 28 Şubat 2020'de başlatılan Yang'in, bu kararla Tokyo 2020'ye katılma olasılığı kalmadı.
2014 yılında doping yaptığı gerekçesiyle spordan 3 ay men cezası alan Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmemiş, 2019 Ocak ayında ise Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Çinli yüzücünün doping kurallarını ihlal etmediğine karar vermişti.
İsviçre Federal Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunan Yang'in talebi kabul edilmiş, Çinli yüzücünün farklı yargıçlarla CAS'ta bir kez daha yargılanmasına karar verilmişti.
Yang'in, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 200 metre serbest stilde altın madalyası bulunuyor.
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