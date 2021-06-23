Türk A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin üçüncü maçında belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulunun gözetiminde 21 Haziran'dan beri milli takımla çalışmalarına devam etti.

Kamp sırasında sakatlığı tekrar eden ve çekilen son MR'ında bel fıtığı nükseden Larkin, TBF Sağlık Kurulunun da değerlendirmesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, grupta ilk ikide yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşılaşacak.