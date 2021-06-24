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    Euro 2020 F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz son 16'ya yükseldi

    EURO 2020 F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz son 16'ya yükseldi

    © REUTERS / FRANCK FIFE
    Spor
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    16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu üçüncü maçlarında Fransa, Portekiz'le, Almanya ise Macaristan'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa, 5 puanla grup lideri olarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

    Organizasyonda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Fransa, turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

    Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmada serbest vuruş kazanan Portekiz'de Joao Moutinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Fransa kalecisi Hugo Lloris, topu almaya çalıştığı sırada Portekizli Danilo'ya müdahalede bulundu ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, bu hareketi penaltı olarak değerlendirdi. Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

    EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya, son 16'ya yükseldi
    © AP Photo / Justin Tallis
    EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya, son 16'ya yükseldi
    Lahoz, karşılaşmada ikinci penaltı kararını ise Fransa lehine verdi. Fransız Kylian Mbappe ile Portekizli Nelson Semedo arasında ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelenin ardından penaltı kazanan Fransa'da topun başına geçen Karim Benzema, 45+2. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa'da, Paul Pogba'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Benzema, düzgün bir plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak 47. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 2-1.

    Lahoz, mücadeledeki üçüncü penaltı kararını, bir kez daha Portekiz lehine verdi. Ceza sahası içinde Ronaldo'nun yaptığı ortaya Fransa'da Jules Kounde'nin elle müdahalesiyle penaltı kazanan Portekiz'de topun başına geçen Ronaldo, 60. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

    Ataklarını sıklaştıran Fransa'da 68. dakikada Pogba'nın 25 metreden sert ve isabetli şutunda top, Portekiz kalecisi Rui Patricio'nun müdahalesinin ardından direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele, 2-2 beraberlikle noktalandı.

    Bu sonuçla Fransa, 5 puanla grup lideri olarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

    Almanya grup ikincisi olarak üst tura kaldı

    EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ve İspanya son 16'ya kaldı
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ve İspanya son 16'ya kaldı
    Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden Almanya, Münih şehrindeki Allianz Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Macaristan, 11. dakikada Adam Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

    İkinci devrede Almanya, 66. dakikada Kai Havertz'in golüyle skoru 1-1'e getirmesine rağmen beraberlik sevinci kısa sürdü. Macaristan, 68. dakikada Andras Schaefer'in ağları sarsmasıyla mücadelede 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Almanya, 84. dakikada Leon Goretzka ile bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

    Bu sonuçla Almanya, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

    Ronaldo'dan yeni rekorlar

    2018 FIFA Dünya Kupası'daki Portekiz-İspanya maçında Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Hannah McKay
    Ronaldo, basın toplantısında önündeki kola şişelerini kenara itti: 'Su için'
    Bu maçtaki performansıyla Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.

    Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçti ve bu turnuvalarda en çok ağları sarsan oyuncu da oldu.

    Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.

    Fransa'nın gollerini atan Benzema ise milli formayla 5 yıl 258 gün sonra gol sevinci yaşadı.

    Etiketler:
    Tur, özet, Maç, Macaristan, Portekiz, Almanya, Fransa, EURO 2020
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