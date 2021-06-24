Ali Koç'a yeni rakip: Bir kişi daha başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, Twitter'dan başkan adaylığını duyurdu.

Engin Verel yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15.00'te açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri,

Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım.

Her şey Büyük Fenerbahçe için.

Saygılarımla. — Engin Verel (@EnginVerell) June 23, 2021

Eyüp Yeşilyurt da başkanlık için mücadele vereceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Engin Verel ve Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak.

Engin Verel kimdir?

İlki başardı

Engin Verel, 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Engin Verel, futbola. 1973'te Galatasaray'a transfer olan Engin Verel, 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Engin Verel, Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı.

Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadı'nda rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

35 kez milli takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir.