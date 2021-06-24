Sergen Yalçın: Beşiktaş’a gelmemde en büyük pay taraftarımızındır, onlara karşı sorumluluğum var

Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeniden anlaşan Sergen Yalçın, kulübe geri dönmesindeki en büyük etkinin taraftar olduğunu söyledi. Yalçın, "Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu" dedi.

Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeniden anlaşan Sergen Yalçın, mukavele sürecinin uzamasının kendisini mental olarak çok yıprattığını söyledi. Yalçın, takıma geri dönmesindeki en büyük etkinin de Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

Hakkındaki transfer iddialarını da yalanlayan Yalçın, "Hiçbir takımdan teklif almadım. Ve kesinlikle çalışmayacaktım" diye konuştu.

Transfer belirsizliğinden dolayı bunalıma girdiğini anlatan Yalçın, "Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık döneminde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım" dedi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'e konuşan Sergen Yalçın, ligler bittikten sonra telefonunu kapattığını ve tatile çıktığını belirterek,"Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık döneminde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler. Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklinde yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler: Hepimizin ortak menfaati Beşiktaş. Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu" ifadesini kullandı.

Yalçın'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

- Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim.

- Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu.

- Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı.

- Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile ya da yönetimden birisi ile hiç sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.

- Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu.

- Beşiktaş’a gelmemde en büyük pay taraftarlarımızındır. Onlara karşı sorumluluğum vardı. Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olmak istemiyordum. Çünkü ekonomik olarak kulüp zor durumdaydı.

- Benim için para hiç gündemde değildi. Hiçbir zamanda birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelirdi. Yaptığımız görüşmelerde Kurumsal isteklerim kabul edildi.

- Hiçbir takımdan teklif almadım. Ve kesinlikle çalışmayacaktım.

- Transferler belirsizdi. Birçok oyuncu kiralıktı. Uykularım kaçtı. Yeni sezon kadrosu konusunda kaygım vardı. Hiçbir görüşme yapılmıyordu. Sinerjim düştü. Yönetim de haklıydı... Geçmiş yönetimlerin borçlarıyla, hacizleriyle uğraşıyordu.