Taraftar, Ronaldo'ya Coca Cola şişesi fırlattı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan maçı öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" demesiyle başlayan 'şişeli olaylar' silsilesi devam ediyor.

F Grubu 3. maçı için Fransa ile karşı karşıya gelen Portekiz'de, 60. dakikada gelen ikinci penaltı golünün kutlamaları esnasında Cristiano Ronaldo'ya tribünden Coca Cola şişesi atıldı. Ardından bir taraftarın da sahaya girmesi üzerine güvenlik müdahale etmek zorunda kaldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ESPN FC (@espnfc)'in paylaştığı bir gönderi

2-2 biten bu maçtaki performansıyla Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.

Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçti ve bu turnuvalarda en çok ağları sarsan oyuncu da oldu.

Ronaldo stayed alert as he spotted a Coca-Cola bottle thrown towards him in the dramatic draw with France



Then Ronaldo urged the watching world to "drink water!"



A fan got onto the pitch but a steward intervened and Cristiano Ronaldo remained calm pic.twitter.com/DONTstZH4K — Lilian Chan (@bestgug) June 24, 2021

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