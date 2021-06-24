Aziz Yıldırım: Bir daha aday olmayacağım

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde, "Bir daha aday olmayacağım" açıklamasında bulundu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısı öncesi sorulara yanıt verdi.

NTV'nin aktardığına göre, gelecekte aday olup olmayacağıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Bir daha aday olmayacağım" dedi.

Yıldırım, "Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.