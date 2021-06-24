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    Ali Koç: Acı tecrübeler oldu ama artık geçmişe takılmamak lazım

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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, seçimli genel kurul öncesi bir araya geldi. "Acı tecrübeler oldu ama artık geçmişe takılmamak lazım. Önümüzdeki sezon için kadromuzun bel kemiği belli" diye konuşan Koç, "Pazartesi günü de hocamızı açıklayacağız ve 1 Temmuz'da sezonu açacağız" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, kulübün yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi canlı yayında bir araya geldi.

    ‘Akıl akıldan üstündür’

    Ali Koç, FBTV'de yayımlanan programda yaptığı açıklamada, kulüp başkanlığına çok sayıda kişinin aday olmasının Fenerbahçe demokrasisi için önemli olduğunu dile getirdi:

    "Eyüp Bey'in saf ve samimi duygularla Fenerbahçe demokrasisine bir katkı sağlamak için yola çıkmış olması bence memnuniyet verici. Keşke Eyüp Yeşilyurt gibi daha fazla kongre üyelerimiz olsa. Çünkü akıl akıldan üstündür. Eyüp Bey bu saf duygularla yola çıkarken, anladığım kadarıyla canını sıkan bazı tecrübeler olmuş. Eyüp Bey'i tanıdığıma çok memnun oldum. Kongreye katılım olması gerektiğinden daha düşük olabilir. Ben buradan üyelerimize sesleniyorum, Fenerbahçe şölenine herkesin katılmasını önemle rica ediyorum."

    Ali Koç, geride kalan üç sezonda özellikle futbolda işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Acı tecrübeler oldu ama artık geçmişe takılmamak lazım. Önümüzdeki sezon için kadromuzun bel kemiği belli. Yabancı kuralında olacak değişikliğe göre yatırımlar yapıyorduk. Geldiğimiz noktada yabancı kuralı beklediğimizden daha erken uygulanıyor. Fenerbahçe buna da çok hazırlıklı. Kadromuz çok daha hazır, çok daha nitelikli. Pazartesi günü de hocamızı açıklayacağız ve 1 Temmuz'da sezonu açacağız. Önümüzdeki sezon için çok daha hazırlıklı ve inançlı bir şekilde gideceğiz. Şimdi Samandıra'yı çözmemiz lazım. Samandıra birkaç sezondur bize sıkıntı yaratıyor. Oradaki iklimi ve atmosferi istediğimiz noktaya getiremedik. Bunun da sahada yansımalarını görüyoruz. Futbolcularımız birey olarak pırlanta gibi çocuklar ama bu yetmiyor. Bu sene Samandıra çok daha farklı bir yer olacak."

    Yeşilyurt: Bazı insanların lafının arkasında durmadığını gördük

    Eyüp Yeşilyurt, kongre sürecinde arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe demokrasisi adına bir karar aldıklarını belirtti:

    "Ali Bey'in bu seçimde yalnız kalmaması adına da karar aldık. Bu kararımız neticesinde buraya kadar geldik. Buraya gelene kadar bu yolun çok taşlı ve dikenli olduğunu gördük. İnsanların söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmadığını gördük. Bazı insanların lafının arkasında durmadığını gördük. Biz bu yola saf ve temiz duygularla çıktık. Bizi bu yoldan çevirmek isteyen insanlarla karşılaştık. Biz 232 imza topladık. Bunların 78'inin aidatını ödemediğini tespit ettik. Ondan sonra kurullarımızı oluşturamadık. İnsanlarda bir korku vardı. Ali Bey'den niye korkuyorlardı? Bu bizim başkanımız, camiamızın bir değeri. Bir korku, bir algı oluştu. Bunun neticesinde bana imza veren 5 kişi de imzasını geri aldı."

    Ali Koç'tan bir ricası olduğunu aktaran Yeşilyurt, "Biz futbolcu getiriyoruz, 35-40 bin kişinin önünde formayı yere atıyor. Bunu yere atanlar da 2-3 milyon avro alan topçular. Ali Bey'den bir tek ricada bulunmak istiyorum bu formayı yere atan topçuyu Fenerbahçe tesislerinin tuvaletine bile sokmasınlar" ifadelerini kullandı.

    Ali Koç, "Şu an var mı öyle kimse?" diye sorması üzerine Yeşilyurt, "Geçen dönem vardı başkanım, Caner vardı" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Futbolcu, Kadro, Seçim, Fenerbahçe, Ali Koç
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