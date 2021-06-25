Obradovic'ten Aziz Yıldırım'a: Seninle cehenneme bile gelirim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım ile Zeliko Obradovic arasında geçen diyalogları anlattı. Özkök, Obradovic'in Yıldırım'a "Seninle cehenneme bile gelirim" dediğini aktardı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Özkök yazısında, ikili arasında geçen konuşmayı "Yıldırım, 'Obradovic’i getiririm' dedi. Toplantıdan sonra yanındakilere, ‘Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi?’ diye sordum. Obradovic, ‘Seninle cehenneme bile gelirim’ demiş" şeklinde aktardı.