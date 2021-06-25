Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik

Ali Koç, Fenerbahçe Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
- Fenerbaçe'de PYK, yani Paralel Yönetim Kurulu var.
- Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik.
- Ben artık kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş.
- Aziz Yıldırım'ın ekibi, kendisini yanlış yönlendiriyor.
'Yaptıklarınız aslında Fenerbahçe'yi küçük gösteriyor'
Fenerbahçe Başkanı Koç, Kongre'de Aziz Yıldırım'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:
- Benim için siz, artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Siz kendinizi Fenerbahçe'den de üstün görüyorsunuz. Kulübe artık zarar veriyorsunuz. 3 sene önceki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım.
- Beni küçümsemek için yaptıklarınız, aslında Fenerbahçe'yi küçük gösteriyor.
- Kibri ve parmak sallamaları unutmuştuk. Keşke hatırlamasaydık bunları.
- Sayın Yıldırım, bir durun. İntikamınızı başkanlığımdan sonra alın.
- Yaptığınız özel toplantılarda benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattınız. Yazıklar olsun size. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz.
- Keşke elimizden tutsaydınız. Keşke zaman zaman size danışabilseydik.
- Sivas maçından sonra sevindiniz mi, üzüldünüz mü? Dünkü konuşmayı yapan kişinin sevinmesi mümkün olamaz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birleştirici olacakken, camiada kazan kaynasın, bölünmeler oluşsun diye herhalde bir fitili ateşliyorsunuz.
- Biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezseniz, ben sizinle geleceğim. Kaçmak yok.
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