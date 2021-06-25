Putin, Katar Emiri ile 2022 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık çalışmalarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunu görüştüğü belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Katar’da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlık ve organizasyon konuları ele alındı. Rusya'nın böylesine büyük bir etkinliği düzenleme konusundaki deneyimi göz önünde bulundurularak, yaklaşan turnuva için özellikle spor, kültür ve tıbbi destek konularında pratik işbirliği kurulması konusunda bir anlaşmaya varıldı” ifadesine yer verildi.

Putin’in, Katar Emiri'ne son St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na aktif kişisel katılımı ve Katar heyetinin verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Her iki lider, Rusya-Katar işbirliğinin çeşitli alanlardaki mevcut seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve çok yönlü olarak gelişmeye devam etmesi yönündeki karşılıklı eğilim dile getirildi.

Görüşmede, iki ülke yönetimi arasındaki temasları farklı seviyelerde sürdürme kararı alındığı belirtildi.