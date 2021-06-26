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    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

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    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

    FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden 'Filenin Sultanları' üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

    İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

    Organizasyonda ABD ve Brezilya bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

    Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi 4 takımı arasında yer almayı başaran milliler, organizasyonun ilk turunda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak finallere yükseldi.

    FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.

    2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük elde etti.

    Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncülük maçında Japonya’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

    Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya karşılaşmasının ardından Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

    Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, 'Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

    Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları’nı tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak tebrik etti.

    Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanstan dolayı milli voleybolcuları kutlayan bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 öncesinde önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

    Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları için ayrıca tebrik mesajı da yayınladı.

    İtalya’da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan milli takımı kutlayan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

    Etiketler:
    bronz madalya, Japonya, FIVB Voleybol Milletler Ligi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
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