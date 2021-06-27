Kayıt
11:13 27 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Erzurum Olimpiyat Millet Bahçesi Futgolf sahası

    Erzurum'a Futgolf sahası: Hem futbol hem golf

    © İHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827399_0:368:2730:1904_1200x675_80_0_0_906a1238079827198cd0966c74a73829.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106271044827432-erzuruma-futgolf-sahasi-hem-futbol-hem-golf/

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Olimpiyat Millet Bahçesi'nde yeni bir spor dalı Futgolf sahası oluşturuldu.

    Futgolf için en kolay tanım, futbol ile golfün birleşiminden oluşan spor dalı. Futgolf adından da anlaşılacağı üzere, biraz futbol biraz golf oyunu demek. Oyun alanı golf sahası ama golf topu yerine futbol topunu ve golf sopası yerine bacak kullanılıyor. Dünya genelinde daha çok golf sahalarında, Futgolf deliklerinin açılması ve bu spora özel parkurların oluşmasıyla oynanan spor dalı.

    Diğer ülkelerde yalnızca Futgolf sahaları var ama bunlar ABD ve İngiltere gibi golf sahalarının çok yaygın olduğu yerler için mümkün. Türkiye’de maalesef mümkün değil. Sadece golf sahalarında Futgolf oynayabilecek parkurlar açılabiliyor. Golfteki gibi 18 delikli bir parkur oluşturuluyor.

    Futgolf Türkiye'de popüler bir spor olan futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spor. Oyun, 5 ölçüsünde bir futbol topu ile çapı 53 santimetre ve mesafe araları kısaltılmış deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanıyor. Oyunun kuralları, temelde golf kuralları ile aynı. 18 delikli Futgolf sahasında her deliğin kendine özgü uzunluğu ve vuruş sayısı yani (par) vardır.

    Golf sporundan farklılaştığı bir başka nokta ise delik mesafelerinin golfe göre kısaltılmış olmasıdır. Golf sporunun aksine her hava koşulunda oyuna devam zorunludur.

    Mazisi çokta gerilere gitmeyen, batı da var olan bu spor Doğu Anadolu ve Erzurum’da yeni kurulan bir spor dalı oldu.
    Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Organizasyon sorumlusu Adem Budak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Olimpiyat Millet Bahçesi'nde oluşturulan Futgolf tanıtımı yapıyoruz. Bu spor dalın futbol ile golfün birleşiminden oluşan bir oyun. 4’er kişiyle oynanıyor. 11 delikten oluşuyor. Normal standardı ise 18 delikten oluşmasıdır. Kısaca tanımlarsak her sporcu bir kez topa vuruş yapıyor. Hedef belli mesafelerde bulunan deliklere topu girdirmek veya avantaj olsun diye deliğe en yakın yere topu göndermek. Hakemin elinde her atışı belirleyen cetvel bulunuyor ve yapılan atışlar kaydediliyor. Tüm sporcular bu atışları yapıyorlar. Golfte olduğu gibi temel mantık olarak deliklere en kısa sürede topu girdiren oyunu kazanıyor. 45 dakika süren bir oyunda yaklaşık olarak her sporcu 3 bin adım atmış oluyor, aynı zamanda da çok eğlenceli ve zevkli bir spor dalıdır.”
    Etiketler:
    Saha, Golf, Futbol, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye
    Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet