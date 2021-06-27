Falcao'dan Galatasaray yönetimine yeşil ışık

Radamel Falcao, Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede maaş konusunda kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Galatasaray'ın maddi durumunu dikkate aldığını belirtip yıllık maaş konusunda indirim yapabileceğini veya teklif gelmesi durumunda gelir kazandırmak istediğini iletti.

Son kararı Fatih Terim verecek

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde yoğun bir mesaide. 5 milyon euro net maaş alan Radamel Falcao'yla yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Florya'da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Falcao, takımda kalması durumunda yüksel maaşıyla ilgili bir indirime gidebileceğini yönetime iletti.

ABD ve Arjantin'den birkaç kulübün talip olduğu tecrübeli forbet, ayrılık halinde kulübe para kazandırım gitmek istediğini de ifade etti.

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklardan kurtulamayan El Tigre, Sarı-Kırmızılılarda 2 sezonda 40 maça çıkabildi. 20 gol atan Kolombiyalı golcü 3 de asist yaptı.

Diagne'ye teklif bekleniyor

Radamel Falcao'nun bu davranışından memnun olan Burak Elmas, Fatih Terim ile yapacağı görüşmeden sonra bir karar verecek. Bu arada West Bromwich Alibon'da kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne de yakın takipte.

Senegalli golcünün henüz Türkiye'ye gelmediği ve çalışmalarını İngiltere'de bireysel olarak sürdürdüğü öğrenildi.

Terim'in kararına göre Diagne'nin Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği netlik kazanacak. Teklif gelmesi haline tecrübeli ismin satışına onay verilecek.