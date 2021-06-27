Fransa Turu'nda feci bir kazaya yol açan seyirci, hakkında bir yıla varan hapis cezası istenirken kayıplara karıştı

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi Fransa Turu'nun koronavirüs pandemisinin hafiflemesi sayesinde tekrar seyircili geçmesine izin verilmesi şenliklerle karşılanırken, dünkü ilk etapta yaşanan iki büyük kazadan birine yol açan seyirci için bir yıla varan hapis cezası isteniyor.

Fransa Turu'nun organizatörü ASO, açtığı pankarta bisikletçilerin takılmasıyla 21 sporcunun yaralanmasına ve 100'den fazla sporcunun geride kalmasına yol açan seyirci hakkında dava açma kararı aldı. Fransa Turu tarihinin en vahim kazalarından biri nedeniyle hakkında savcılık soruşturması başlatılan ve bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan kadın seyirci ise firarda.

Brest'ten Landeneau'ya uzanan ilk etapta Almanya kökenli olduğu sanılan bir kadın seyirci, yol kenarında Almanca-Fransızca karışık 'Yürü, Büyükanne, Büyükbaba' manasına gelebilecek pankartı açarak ağzı kulaklarında gülümserken görüntülendi.

Crazy crash at Tour De France 2021 🇫🇷



A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴 #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9 — Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 26, 2021

Yola çıkıp sırtını yarışçılara dönerek televizyon yayının motosiklet kameralarına bakan kadının elindeki pankarta pelotunun başındaki Jumbo-Visma takımının Alman bisikletçisi Tony Martin'in çarpıp düşmesinin yarattığı domino etkisiyle bisikletler birbirine girdi ve onlarca bisikletçi bazısı kanlar içinde olmak üzere yola serildi. Alman bisikletçi Jasha Sutterlin, yaralarından ötürü 3 hafta süren Tur'dan çekilmek zorunda kaldı.

Tour de France organisers aim to sue spectator who caused mass stage 1 crashhttps://t.co/J4Me66RLJ8 #TDF2021 — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) June 26, 2021

Jandarma sözcüsü, "Kazaya neden olan seyirci soruşturmacılar gelmeden olay yerini terk etti. Kendisini bulup adliyeye teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sarı ceket, kırımızı-beyaz çizgili tişört ve kot giyip gözlük takıyordu" açıklamasını yaptı.

Savcılar, 'güvenlik düzenlemelerini kasten ihlal edip kişinin üç aya varan sürelerde çalışmasını engelleyen yaralanmalara yol açma' suçlamasıyla soruşturma açtıklarını teyit etti. Bu Fransız yasalarına göre 1 yıla varan hapis ve 58 bin liraya varan para cezası verilebilen suç teşkil ediyor.

Police hunt for female Tour de France spectator who caused a massive crash with her placard https://t.co/sqmLfUIqR6 — MailOnline Sport (@MailSport) June 27, 2021

Organizasyonun Başkan Yardımcısı Pierre-Yves Thouault da seyirci hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Thouault, "Bu, kabul edilemez bir davranış. Uyulması gereken güvenlik kuralları var. İzleyiciler yola çıkamaz, selfie çekemez. Açıkçası onun tavrı akla sığmıyor. Bu TV'ye çıkmak isteyen izleyicilerle değil, bisikletçilerle ilgili bir gösteri" diyerek şöyle devam etti:

"Bir eğlence olarak kalması gereken Tur, çok küçük bir azınlığın tutumu yüzünden mahvoldu. Bunu artık kabul edemeyiz. Bu kadar kötü davranan bu kadını dava ediyoruz. Bunu, böyle davranan küçük bir azınlığın gösteriyi herkes için bozmaması için yapıyoruz."