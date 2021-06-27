Bakan Koca, Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu paylaştı: Güzel günler için aşınızı olun, kazanan taraf biz olalım

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Cedi Osman’ın görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, “Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi. Güzel günler için siz de aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım” ifadelerini kullandı.
Cedi Osman: Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs’e karşı kazanan taraf biz olalım. pic.twitter.com/RlcQcTpJjQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
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