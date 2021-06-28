Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'yı transfer listesine ekledi.

Galatasaray'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi.

TRT Spor'un haberine göre, Fatih Terim,transfer edilmesini istedi. 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Bu gelişme üzerine yönetim, Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başkan Burak Elmas, Visca transferini para ve oyuncu takası ile yapmayı hedefliyor.

2011 yılında Türkiye kariyeri başlayan Edin Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 379 resmi maçta 215 gole doğrudan katkı (106 gol - 109 asist) sağladı.