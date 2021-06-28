Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe muhabiri arasında yalan haber tartışması

Medya patronu Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu arasında 'yalan haber' tartışması yaşandı. Hamzaoğlu'nun "Tek ricam var, gece 12’de Samandıra’ya gidip takımın dikkatini dağıtma" ifadesi dikkat çekerken, Ilıcalı'nın buna yanıtı "5 senede 2 kere Samandıra'ya gittim. Sende hastalık galiba bu, aklınca fitne sokacaksın yine" oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Edin Dzeko diye bir golcü var, 'Fenerbahçe aldı' dendi, adamın biri çıktı. O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" şeklindeki ifadesine, söz konusu haberi yapan gazeteci Sercan Hamzaoğlu'ndan yanıt geldi.

Hamzaoğlu, kişisel Twitter hesabında "Öncelikle Başkan Ali Koç’un 3 yıllık yeni dönemi tüm spor camiasına hayırlı olsun. Aşağıdaki konu hakkında açıklamamı kongre sonrasına bırakmak istedim" notuyla bir açıklama yayımladı.

Hamzaoğlu, Koç'a "Sayın Başkan isim vermese de beni işaret eden bu söylemleri beni hem şaşırtmış hem de derinden üzmüştür. En yakın zamanda teknik direktörün İstanbul'a geleceği tarihin bile verildiği olmuştu. Fakat doğru olmayan ya da gerçekleşmeyen haberlere hiçbir zaman bu şekilde bir suçlamada bulunulmamıştı" yanıtını verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir gazeteci olarak haber yapmaya devam edeceğim. Bu haberleri yaparken her kesimden insanla konuşacağım. O kişilerin eski yönetici veya muhalif olması beni doğru bildiklerimden döndürmez. Haber değeri olduğuna inandığım bir şey varsa bunu kamuoyuyla paylaşırım."

Acun Ilıcalı: Yalan haber yaptığına bizzat şahidim

Bu paylaşıma Acun Ilıcalı’nın yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı, "Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim" ifadesini kullandı.

Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) June 27, 2021

Ilıcalı'nın 'yalan haber' iddiasına beş maddede cevap veren Sercan Hamzaoğlu, "Acun, sen benim muhatabım değilsin? Tek ricam var, gece 12’de Samandıra’ya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın. Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma" dedi.

Ilıcalı'nın buna yanıtı ise "Çok teşekkürler, fitne sokuyorsun derken bunu kastediyordum güzel örnek verdin. 5 senede 2 kere Samandıra'ya gittim, biri Ersun Hocayı ziyarete diğeri yönetimin daveti. Sende hastalık galiba bu, aklınca fitne sokacaksın yine. Allah şifa versin" oldu.

Çok teşekkürler, fitne sokuyorsun derken bunu kastediyordum güzel örnek verdin. 5 senede 2 kere Samandıra'ya gittim, biri Ersun hocayı ziyarete diğeri yönetimin daveti. Sende hastalık galiba bu, aklınca fitne sokacaksın yine. Allah şifa versin.. https://t.co/0ZDSaGAIsz — Acun Ilıcalı (@acunilicali) June 27, 2021

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