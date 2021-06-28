Türkiye-Karadağ maçının oynanacağı stat açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti. Türkiye, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını, Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül'de saat 21:45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Türk Milli Takımı, 4 Eylül'de Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül'de Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile yapacak.