Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Beşiktaş'ın 'yüzde 15'lik gelir kesintisi' itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Beşiktaş'ın vaadesi geçmiş borçlar nedeniyle, önümüzdeki sezon uygulanacak olan yüzde 15'lik gelir kesintisine yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın önümüzdeki sene gelirlerinin yüzde 15'ine yönelik kesinti uygulanmasına yönelik itirazını karara bağladı.

Kararda, Beşiktaş'ın itiraz reddedilirken, siyah beyazlı kulübün 30 Haziran'a kadar 3 milyon euro ödemesi halinde cezanın iptal olacağı da belirtildi.

Ne olmuştu?

UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.