Wimbledon Tenis Turnuvası başladı

Başkent Londra'da düzenlenen turnuva, yağmur eşliğinde başladı. Merkez ve 1 numaralı kortlar haricindeki sahalarda oynanması gereken karşılaşmalar, yağış dininceye kadar ertelendi.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka (Belarus), dünya sıralamasının 191. basamağındaki Monica Niculescu'yu (Romanya) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
First win of The Championships 2021 belongs to @SabalenkaA ✅— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021
The No.2 seed defeats Monica Niculescu 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/MIYHb7RaQZ
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