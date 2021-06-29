Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Taylan Antalyalı paylaşımı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda futbolcu Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı kullanıldı. Bu paylaşım, Antalyalı'ya destek olarak yorumlandı.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabında 'Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi' notuyla yapılan paylaşımda, futbolcu Taylan Antalyalı'nın fotoğrafına yer verildi.

​Antalyalı, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için bazı kesimlerce eleştirilmişti. Sarı kırmızılı kulübün bu paylaşımı, futbolcuya 'destek' olarak yorumlandı.