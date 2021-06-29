Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Taylan Antalyalı paylaşımı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabında 'Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi' notuyla yapılan paylaşımda, futbolcu Taylan Antalyalı'nın fotoğrafına yer verildi.
Günaydın Büyük #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/Oo5D99wqMI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
Antalyalı, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için bazı kesimlerce eleştirilmişti. Sarı kırmızılı kulübün bu paylaşımı, futbolcuya 'destek' olarak yorumlandı.
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