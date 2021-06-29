EURO 2020 Fransa- İsviçre maçında yine bir 'Coca Cola ayrıntısı'

EURO 2020'de Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun masadaki Coca Cola şişesini kaldırıp su içmeye teşvik edici sözüyle başlayan ve turnuvanın bir diğer resmi sponsoru Heineken biralarını da 'etkileyen' şişe tartışması dün akşamki maçta da kendini hatırlattı.

EURO 2020'de Fransa'yı 5-4 yenerek çeyrek finale kalan İsviçre'de maçın yıldızlarından kaptan Granit Xhaka'nın penaltı atışlarından hemen önce takım arkadaşlarıyla konuşurken su yerine Coca Cola içmesi dikkat çekti.

Xhaka took down a bottle of Coke right before penalties 😂 pic.twitter.com/skVT6uyqts — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021

​Sosyal medya kullanıcıları da Coca Cola şişelerini kaldıran Cristiano Ronaldo ile Heineken bira şişesini istemeyen Paul Pogba'nın turnuvaya veda ettiğini hatırlatıp 'Başarının anahtarı Coca Cola içer' esprileri yaptı.

Winners drink coke pic.twitter.com/tFzEbZB9Ru — Gang stalker (Delta variant superspreader) (@CokeEnjoyer) June 28, 2021

​Bir kullanıcı da Xhaka'nın ağzından "Ronaldo kola içmeliydi, içseydi o da çeyrek finalde olurdu" diye yazdı.

Xhaka at full time: “Ronaldo should’ve drank coke, now he would be in the Euro quarter finals”



😭😭😭 pic.twitter.com/VaKEdrDaIM — Madrid Fan (@cristiano_peak) June 28, 2021

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